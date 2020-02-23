Андрей Разин раскрыл страшную тайну Николая Баскова и Филиппа Киркорова

Сегодяшний шоу-бизнес находится в кризисе, — уверяет продюсер. И коснулся этот кризис даже его “королей”. “Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно”, — раскрыл шокирующую правду музыкальный продюсер. На аналогичную уловку пошел и поп-певец Филипп Киркоров, чтобы не разочаровывать поклонников.