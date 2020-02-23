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Музыкальный продюсер уже более 30 лет работает в шоу-бизнесе. По его словам, за эти годы индустрия сильно изменилась. В 90-е годы шоу-бизнес был очень модным: каждый бандит имел своего артиста и гордился этим. Однако сейчас все стало иначе, — сслылаются на Разина dni.ru.
Андрей Разин раскрыл страшную тайну Николая Баскова и Филиппа Киркорова
© RIA/Scanpix

Сегодяшний шоу-бизнес находится в кризисе, — уверяет продюсер. И коснулся этот кризис даже его “королей”. “Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно”, — раскрыл шокирующую правду музыкальный продюсер. На аналогичную уловку пошел и поп-певец Филипп Киркоров, чтобы не разочаровывать поклонников.

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