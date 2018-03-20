Об этом Малахов написал в своей колонке для издания StarHit. Телеведущий сообщил, что обсуждал с ситуацию на теледебатах, когда Собчак расплакалась из-за грубого поведения Владимира Жириновского, с некоторыми приятельницами Ксении. "Вердикт прекрасные дамы вынесли такой: "Ксения беременна. Это был гормональный срыв. Но в любом случае так себя вести, тем более убеленному сединой мужчине, непростительно…", - пишет Малахов.

Также, по его словам, он поинтересовался возможной беременностью Ксении у ее подруги Ники Белоцерковской, которая рассказала, что ей ничего неизвестно.

"Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй – под присмотром Максима Виторгана, само собой", - подытожил Малахов.