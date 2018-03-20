Об этом Малахов написал в своей колонке для издания StarHit. Телеведущий сообщил, что обсуждал с ситуацию на теледебатах, когда Собчак расплакалась из-за грубого поведения Владимира Жириновского, с некоторыми приятельницами Ксении. "Вердикт прекрасные дамы вынесли такой: "Ксения беременна. Это был гормональный срыв. Но в любом случае так себя вести, тем более убеленному сединой мужчине, непростительно…", - пишет Малахов.
Также, по его словам, он поинтересовался возможной беременностью Ксении у ее подруги Ники Белоцерковской, которая рассказала, что ей ничего неизвестно.
"Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй – под присмотром Максима Виторгана, само собой", - подытожил Малахов.
Принц Гарри с невестой выбрали свадебный торт и кондитера (4)
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл выбрали...
Андрей Малахов уверен, что Собчак снова беременна (6)
Российский телеведущий Андрей Малахов уверен, что его...
Звезда "Секса в большом городе" пойдет в губернаторы
Актриса Синтия Никсон, наиболее известная по сериалу "...
Альбина Джанабаева показала лицо заметно подросшего сына (2)
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе долгое время...
TOP новостей
Страны Балтии реагировали по-разному: Эстония поздравила Путина, Литва - нет (259)
Страны Балтии по-разному реагировали на переизбрание...
Руководителем ЛРТ избрана Гарбачяускайте-Будрене (64)
Во вторник совет Литовского национального радио и...
Парламент Литвы определился: досрочных выборов не будет (18)
20 марта депутаты Сейма Литвы решали вопрос - одобрить...
Экономисты: так хорошо Литва не жила несколько сотен лет (429)
Если измерять благосостояние Литвы по ВВП на одного...
Одинаковая корзина продуктов в разных магазинах может стоить на 10 евро больше (5)
Покупателей привлекают не только качественные...