Андрей Малахов раскрыл размер своей зарплаты на Первом канале

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, сколько денег он получал во время работы на Первом канале, и назвал примерный размер заработка сейчас на «России 1». Интервью у него взяла Ксения Собчак, кратко об этом пишет lenta.ru.
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По словам ведущего, на Первом канале он получал 50 тысяч долларов в месяц. Он признался, что больше него зарабатывали только ведущие Владимир Познер и Иван Ургант.

Малахов также заявил, что в настоящий момент получает на «России 1» «равносильную» зарплату.

Андрей Малахов работал на Первом канале с 1992 года. С 2001-го он вел на телеканале ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после — «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». На «России 1» он стал ведущим собственного ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», летом 2017 года пришедшего на замену «Прямому эфиру» с Борисом Корчевниковым.

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