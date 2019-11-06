По словам ведущего, на Первом канале он получал 50 тысяч долларов в месяц. Он признался, что больше него зарабатывали только ведущие Владимир Познер и Иван Ургант.
Малахов также заявил, что в настоящий момент получает на «России 1» «равносильную» зарплату.
Андрей Малахов работал на Первом канале с 1992 года. С 2001-го он вел на телеканале ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после — «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». На «России 1» он стал ведущим собственного ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», летом 2017 года пришедшего на замену «Прямому эфиру» с Борисом Корчевниковым.
Андрей Малахов раскрыл размер своей зарплаты на Первом канале
Телеведущий Андрей Малахов рассказал, сколько денег...
Пятый муж Лолиты откровенно рассказал о причинах развода со звездой (2)
Развод пары стал для всех полной неожиданностью. В июле...
Вдова Иосифа Кобзона без жалости раздает личные вещи покойного супруга (1)
Иосиф Давыдович ушел от нас в августе 2018-го. Весь...
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: большой вопрос, останусь ли я в политике (14)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пока не...
Две Литвы разделяет пропасть: выезжаешь из Вильнюса и оказываешься в другом государстве (155)
Жителям крупных городов Литвы сложно понять, почему...
Глава МИД Литвы: позиция России может быть "самым большим препятствием" для мира на Донбассе (27)
Россия позиционирует себя как нейтральная сторона...
60 литовских компаний перебрались в Польшу: повышение зарплат развалит транспортный сектор? (13)
Больше 60 транспортных компаний из Литвы уже...
Как вернуться в детство: простые игрушки для взрослых, сделать которые совсем непросто
В каждой семье, наверняка, есть свой рождественский или...