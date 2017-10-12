Как отмечается, доля Малахова в уставном капитале компании составляет 50%, еще половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову.
"Тележурналист станет генеральным продюсером компании "ТВ Хит", а обязанности ее генерального директора будет выполнять Александра Новикова, исполнительный продюсер "Трансконтинентальной МедиаКомпании" и член Академии российского телевидения с 2007 года", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Малахов станет ведущим игрового шоу на "России 1".
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