Как отмечается, доля Малахова в уставном капитале компании составляет 50%, еще половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову.

"Тележурналист станет генеральным продюсером компании "ТВ Хит", а обязанности ее генерального директора будет выполнять Александра Новикова, исполнительный продюсер "Трансконтинентальной МедиаКомпании" и член Академии российского телевидения с 2007 года", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Малахов станет ведущим игрового шоу на "России 1".