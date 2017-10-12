Ведущий Андрей Малахов основал собственную телекомпанию. Об этом сообщает журнал StarHit, главным редактором которого он является. Телекомпания получила название "ТВ Хит", она займется производством телепроектов.
© RIA/Scanpix

Как отмечается, доля Малахова в уставном капитале компании составляет 50%, еще половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову.

"Тележурналист станет генеральным продюсером компании "ТВ Хит", а обязанности ее генерального директора будет выполнять Александра Новикова, исполнительный продюсер "Трансконтинентальной МедиаКомпании" и член Академии российского телевидения с 2007 года", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Малахов станет ведущим игрового шоу на "России 1".

Gazeta.ru
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