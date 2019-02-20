"Россияне опять оскорбились. Так вот, в общественном сознании произошли за 40 лет необратимые перемены. Потому что 40 лет назад огромной популярностью пользовалась песня "Машины" "Битва с дураками". Если кто помнит, она тоже заканчивалась словами "Лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало." И все ликовали, и никто не оскорблялся и н не принимал это на свой счёт. А теперь смотрите как оскорбляться научились! Приятного дня", - напомнил оскорбившимся Андрей Макаревич.
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