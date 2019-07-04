Андрей Аршавин развелся с женой

В ходе судебных разбирательств жена Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов. Футболист сейчас не играет ни в одной сборной, поэтому пытается оспорить тот факт, что он обязан давать экс-супруге и дочери Есении по 350 тысяч в месяц. К тому же, Аршавин не прописывает к себе ребенка. Из-за этого, как говорит сторона Алисы, девочку не берут в детский сад в Санкт-Петербурге. Есения не может стать по документом одним из жильцов вы квартире мамы, так как там уже нельзя регистрировать людей.
Интересы женщины в бракоразводном процессе защищают адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская. Законные представители настояли на том, чтобы суд развел супругов сегодня.
“По итогам, иск Алисы Аршавиной удовлетворен. Андрей будет платить 1/8 часть доходов в качестве алиментов на дочь Есению”, — сообщили “СтарХиту” в окружении Алисы Аршавиной.
У Алисы есть двое детей от предыдущего брака с президентом крупной столичной компании “Промстрой Груп” Алексеем. Экс-супруг исправно платит алименты, а она разрешает ему видеться с ними.
Напомним, что пока Алиса и ее дети живут в доме, который оформлен на маму Андрея Аршавина. “Пока она их оттуда не гонит, но может это сделать в любой момент. Дочь, естественно, спрашивает, где папа, его поведение просто необъяснимо”, — ранее отмечал Добровинский.
Также футболист платит алименты Юлии Барановской, которая родила ему двух сыновей и дочь. Андрей начал видеться с детьми и поздравляет их с праздниками. Телеведущая надеется, что больше папа не пропадет из жизни наследников.
“Мой бывший муж возобновил общение только с детьми, ни о каком воссоединении нас как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может. И я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет”, — так ответила Юлия тем, кто хотел, чтобы они с Андреем вновь были вместе.
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