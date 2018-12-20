Андрей Аршавин изменял жене с 21-летней стюардессой

Очевидцы, находившиеся рядом с Андреем Аршавиным в тот вечер, засняли на видео брюнетку в бежевом пуховике. Ею оказалась работающая в одной из авиакомпаний стюардессой Карина Неман. В ее Инстаграме есть селфи, где она одета в ту же одежду, как и на прогулке с футболистом. 21-летняя сотрудница известного российского авиаперевозчика часто публикует снимки с маленькими самолетиками или предметами, на которых стоит бренд ее работодателя.

Поклонников Аршавина заинтересовал тот факт, что он проводил время с Кариной, хотя знал, что ранее у его жены Алисы был конфликт с авиакомпанией, где работает девушка. Напомним, во время перелета в Казахстан, где на тот момент жил и работал Андрей, его супруга отказалась выполнять требование персонала. Тогда женщину сняли с рейса вместе с няней и детьми. Она обещала подать в суд и на авиакомпанию, и на якобы оскорбившую ее стюардессу. Алиса сообщала подписчикам, что написала заявление на бортпроводницу. Потом авиаперевозчик разъяснил, что именно произошло.

Госпожа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом. Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка. В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж”, — говорилось в обращении компании.

К счастью, Алисе удалось отделаться лишь штрафом. Позднее она скандалила с девушкой, которую видели в кафе с Андреем во время его проживания в Алма-Аты. Поклонники считают, что Карину Неман также ждет общение с женой спортсмена.

По информации admin.anshlak.