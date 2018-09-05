Неизвестные ограбили трехэтажный коттедж актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк. Злоумышленники забрали стоящую на подоконнике сумку, в которой находились драгоценности артистки, пишет StarHit.
© Instagram nuotr.

"Вооруженное нападение произошло в ночь с воскресенья на понедельник, — приводит StarHit слова представителя актрисы. — Преступники убежали, прихватив с собой украшения Анастасии на крупную сумму. Вчера весь день полицейские провели в их [Анастасии Заворотнюк и ее супруга Петра Чернышева] доме. Собака взяла след. На данный момент идет расследование. Анастасия и Петр держатся изо всех сил".

По словам Заворотнюк, в сумке, которую вынесли воры, находились два браслета, серьги, кольцо из белого золота с бриллиантами, а также 20 тысяч рублей. Сумму нанесенного материального ущерба артистка оценила в миллион рублей (более 12,5 тысяч евро).

Заворотнюк известна как исполнительница роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", а также главными ролями в фильмах "Код Апокалипсиса", "Шекспиру и не снилось", "Мамы" и "Мамы 3". На счету актрисы более 20 ролей в театре.

Lenta.ru
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