Анастасию Заворотнюк не хотят выпускать из России

Эта неприятная история началась около семи лет назад, когда актриса взяла валютный кредит на покупку земли в Подмосковье. Как и многие другие, Заворотнюк оказалась в долговой яме из-за серьезного падения курса рубля. В 2018-м артистке удалось урегулировать вопрос и подписать мировое соглашение с банком. Однако позже выяснилось, что у истории есть продолжение.
Так, приставы решили обратиться в суд, после того, как не дождались от знаменитости исполнительский сбор в размере более 1,6 млн рублей (21,8 тыс. евро). Они намерены ограничить актрисе возможность выезда за границу. Сообщается, что ближайшее заседание состоится в начале сентября. "Эта сумма накопилась за время судебных разбирательств, — сказал Виктор Пастернак, один из юристов Заворотнюк. — Анастасия пыталась добиться снижения суммы, но у представителей Фемиды, судя по всему, оказалась своя позиция на этот счет".
Вместе с тем, знаменитость и ее представители призывают СМИ не преувеличивать значимость сложившейся ситуации. Пресс-секретарь артистки заверила, что никаких финансовых проблем Заворотнюк не испытывает, у нее все в порядке. Агент актрисы предположила, что ситуация была пущена на самотек в связи с тем, что 48-летняя актриса в октябре прошлого года в третий раз стала мамой. По всей видимости времени и сил разбираться с долгами у звездной мамы стало значительно меньше.
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