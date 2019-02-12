Балерина Анастасия Волочкова решила обратиться в полицию после того, как ее обманули на 100 миллионов рублей (1,35 млн евро по текущему курсу), сообщает "Интерфакс".
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По данным источников агентства, артистка подала заявление на бывшего сожителя — владельца строительного бизнеса в Астрахани. Отмечается, что он обманом получил от жены деньги и исчез, после чего она попросила привлечь его к уголовной ответственности. По факту случившегося организовали проверку.

Как отмечает РБК, речь идет о предпринимателе Игоре Вдовине, с которым балерина прожила пять лет. У пары есть дочь Ариадна. После расставания Волочкова неоднократно обвиняла бывшего мужа в том, что он не вернул ей сумму, которую взял в долг для развития своего бизнес-проекта в сфере недвижимости.

Lenta.ru
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