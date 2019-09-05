В прессу просочилась информация о том, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк после рождения третьего ребенка – дочери Милы от фигуриста Петра Чернышева – заболела раком мозга. Предположительно, болезнь могла появиться после гормональной терапии, которую прошла актриса, чтобы родить ребенка.
Фото: 1tv.ru

Представители Заворотнюк поначалу эту информацию опровергали, но в артистических кругах все чаще обращали внимание на то, что Анастасия в последнее время не выходила на сцену и отказывалась от других выступлений.

Коллеги Анастасии предлагали ей финансовую помощь, но на это, как рассказали "Комсомольской правде" актеры-коллеги Заворотнюк, ее семья ответила, что у них все есть и помощь им не нужна.

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Кроме того, журналисты, пообщавшиеся с актрисой, обратили внимание на то, что выглядела она не столь жизнерадостно, как обычно, а ее звонкий голос был с хрипотцой.

При этом на вопрос о слухах про болезнь напрямую Заворотнюк не ответила.

Вести.Ru

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