Анастасия Заворотнюк находится в сознании и продолжает бороться

“Она не просто в сознании, а в полном адеквате. Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться. Вы неверно представляете себе операцию — что взрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль”, — рассказал журналистам неназванный знакомый семьи Анастасии Заворотнюк.

Родные актрисы не теряют веры в выздоровление Анастасии. Отчасти надежду им дают проведенные недавно тесты, которые показали: организм Заворотнюк имеет немалый запас жизненных сил. Как нам рассказали знакомые семьи, Анастасии проводили генетическое исследование ДНК, тест по отпечаткам пальцев (по методике Тамары Абрамовой) и литос-тест, разработанный группой ученых под руководством академика РАН Владимира Шабалина.

О том, что представляет собой литос-тест, “КП” расспросила самого автора метода.

“Литос-тест — это система исследования структур биологических жидкостей, — рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, почетный президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Владимир Шабалин. — Наша методика позволяет отслеживать динамику того, как организм реагирует на лечение, дает информацию о перспективе развития заболевания”.

По поводу использования метода для лечения рака академик пояснил: “Если все методики определяют только стадию рака — от первой до четвертой, то наша система определяет фазу течения заболевания. Что значит фаза течения? Патология, в том числе и рак, течет волнообразно. Активная фаза, когда опухоль быстро растет, меняется фазой покоя. Может наступить фаза деградации опухоли. Все эти периоды наша методика может определить. И от этого зависит лечение. Если мы в фазу роста опухоли будем применять хирургическую операцию, то в большей степени обрекаем человека на метастазы и повторный рост опухоли. А если в эту активную фазу дадим химиотерапию, эффект окажется больше”.

Более того, возможно вылечить и глиобластому, которую подозревают у Заворотнюк. Но вероятность выздоровления, конечно, не гарантируется.