Анастасия Заворотнюк и ее супруг тайно стали родителями

Как сообщают российские таблоиды, девочка родилась в октябре прошлого года, однако ее знаменитым родителям удавалось несколько месяцев сохранять этот факт в тайне.
Как пишет StarHit, неизвестно, родила ли 47-летняя Заворотнюк сама или ребенка выносила суррогатная мать. Отмечается, что ранее Анастасия несколько раз говорила, что не против усыновления или удочерения ребенка.
Для актрисы это третий ребенок, у нее также есть 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл от второго брака. 48-летний супруг артистки Петр Чернышев стал отцом впервые.
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