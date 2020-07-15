Анастасия Волочкова объявила себя "балериной всея Руси"

По словам артистки, она пришла в балетное училище, не обладая необходимыми для балерины данными.
"Свою профессию я выстрадала, придя в балетное училище, не имея абсолютно никаких данных, но став балериной всея Руси. И сегодня мой самый главный козырь – это мое любимое дело", — сказала Волочкова.
Артистка также сообщила, что в настоящее время она влюблена, но не стала называть имя своего бойфренда.
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