Анастасия Волочкова объяснила осенний “пьяный кутеж”

Анастасия Волочкова вспомнила, как ее пьяный кутеж в ресторане стал достоянием общественности. Балерина не стала скрывать, что имеет вредные привычки. Она привыкла жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Однако поклонники не раз обвиняли артистку в том, что у нее то заплетается язык, то она пошатывается в кадре. Поэтому появились слухи, что красавица якобы злоупотребляет алкоголем.

Подлила масла в огонь и Дана Борисова, которая не раз предлагала отправить Настю на лечение от алкозависимости в рехаб. А в сентябре публика ахнула при виде пьяной вечеринки. Поклонники увидели Волочкову в компании мужчин с бокалом, без укладки и макияжа. Стол, за которым сидела компания, ломился от яств и спиртных напитков.

Артистка не понимает, почему ее осуждают. “Я приехала в ресторан, там было сообщество серьезных людей, адвокатов. Я в ресторан что ехала, сидеть и смотреть? Я приехала попить вина. Я ничего не ем обычно, ну огурчик съем. Мы рассказывали анекдоты. Что все к этому видео привязываются? Почему я не могу веселиться? У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — это алкоголик. Но, извините, когда ко мне приезжают люди домой, тоже могут позволить себе выпить вина. Кто что хочет, то и пьет”, — прокомментировала Анастасия скандальную ситуацию в эфире YouTube-шоу “Алена, Блин!”.

Танцовщица также отметила, что, когда на следующий день после вечеринки ей звонят и спрашивают: “Насть, как ты себя чувствуешь?”, она говорит, что уже в балетном зале у станка. “Занимаюсь тем делом, которому себя посвятила. “А нам плохо”. Вам плохо, а мне прекрасно”, — поведала звезда.

Она пояснила, что любит шутить и дурачиться. В тот сентябрьский вечер она попросила знакомого снять ее на камеру для себя. Но неожиданно мужчина все опубликовал в сторис без разрешения.

“Я ушла с вечеринки первой. Я села в машину и стала проверять статистику, смотреть сторис. Я в ужасе! Кто это мог сделать! И я удаляю сразу. Почему я должна оправдываться? В чем? Люди, я живу так, как хочу. Дорогие мои, если вам не нравится, не смотрите”, — резюмировала знаменитость.