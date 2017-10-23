Сатирик рассказал о самочувствии коллеги. Правда – ввиду цеховой солидарности и дружбы – особенно распространяться на эту тему не стал.
Michailas Zadornovas
© RIA/Scanpix

В столичном "Крокус Сити Холле" состоялся традиционный концерт "Все хиты юмора". Радиостанция "Юмор ФМ" собрала на одной сцене главных отечественных звезд смеха. Был среди них и писатель-сатирик Семен Альтов. Он прочел сокращенную версию знаменитого монолога "Взятка". А после выступления пообщался с корреспондентом Dni.Ru.

"Минувшим летом я отдыхал в Эстонии, где еще с тех давних времен у меня есть дача (Альтовы проводят в Нарва-Йыэсуу каждое лето начиная с 1991 года, а несколько лет назад артист получил премию президента Эстонии "Самый красивый дом". – Прим. ред.). Правда, залив там мелкий, можно почти до Финляндии его вброд пройти. Зато самый длинный песчаный пляж. Со мной там были и внуки. У них хорошее чувство юмора, видно, в меня", – рассказал артист.

72-летний Альтов признался, что с годами ему все труднее выходить на сцену. "Сегодня я выступал простывшим, тяжело было говорить, звук внутри меня застревал, – пожаловался сатирик. – Гастролирую же сегодня мало – я не самый молодой и не самый смешной артист. Да и тяжело уже переносить все эти поезда и самолеты".

Не могли мы не спросить писателя о том, как чувствует себя его коллега Михаил Задорнов, с которым Альтов не раз выступал в популярных телепрограммах "Кривое зеркало", "Аншлаг". Задорнов борется с онкологией и не появляется на людях. "Знаю, что все очень плохо, но комментировать это не имею морального права, это не мое дело", – тактично сообщил артист.

Напомним, в начале октября 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностирована опухоль головного мозга. Он прошел курс химиотерапии. И, по его словам, лечение в Германии дало результаты. Но для того, что бы полностью выздороветь, артисту нужен покой.

Dni.ru
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