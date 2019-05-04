Алсу не будет ведущей на “Евровидении”

“Результаты голосования жюри на конкурсе Евровидение-2019 в прямом эфире телеканала Россия объявит пианист Иван Бессонов, действующий победитель конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians 2018 и финалист конкурса “Синяя птица”, — сообщили в пресс-службе ВГТРК.
По признанию Бессонова, он сам был удивлен этой неожиданной новости. Общаясь с журналистами, юная звезда подчеркнула: решение еще окончательно не принято, но если ему предложат, то он согласился.
Отметим, что даже после заявления об отстранении, директор Алсу Сергей Фадеев продолжил утверждать, что певица будет в этом году ведущей, и привел информацию, якобы размещенную на сайте Европейского вещательного союза.
В Сети уже выразили мнение, что руководство ВГТРК пошло на такой шаг из-за скандала, связанного с результатами шестого сезона проекта “Голос. Дети”, в котором победила дочь Алсу. Юная певица набрала 56,5% голосов, что стало абсолютным рекордом в истории шоу.
После финала несколько анонимных источников рассказали, что победа Микелле досталась нечестным путем — якобы имела место накрутка голосов. По некоторым сведениям, за нее призывали голосовать рабочих заводов, для чего купили несколько тысяч сим-карт, с которых были отправлены смс. С критикой финала выступили Юрий Лоза, Иосиф Пригожин и другие видные деятели шоу-бизнеса, а Валерий Меладзе призвал перепроверить результаты. В знак протеста против итогов проекта наставник Абрамовой, Светлана Лобода, вместе с Аллой Пугачевой встретились с проигравшими участниками шестого сезона и наградили их премией “Звезда Аллы”.
Позже Первый канал выступил с заявлением, что проверит “аномальности”, которые происходили во время голосования, для чего привлечет международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.
Ни от Алсу, ни от Микеллы официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации не последовало.
Добавим, что Иван Бессонов в прошлом году стал победителем молодежного Eurovision Young Musicians, где обошел представителей 56 стран. В его исполнении прозвучал Первый концерт Петра Чайковского в сопровождении симфонического оркестра. В качестве приза 17-летний музыкант получил статуэтку, семь тысяч евро и возможность выступить с Шотландским симфоническим оркестром.
Сейчас Иван дает концерты не только сольно, но в составе трио “Братья Бессоновы”, куда также входят его младшие братья Даниил и Никита.
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