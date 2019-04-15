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Шестидесятые. Робот. Начало
15 апреля главная звезда советской, а затем и российской эстрады Алла Пугачева отмечает 70-летие.
Ala Pugačiova
© AFP / Scanpix

В честь юбилея она изменила данному несколько лет назад обещанию не давать больших сольных концертов и подготовила масштабное шоу, которое пройдет 17 апреля в Кремле.

В последние годы Алла Борисовна появляется в СМИ в качестве певицы все реже. В Сети, телеэфире и на страницах прессы мы по большей части узнаем о ее личной жизни - вечеринках, которые она посетила, успехах детей, путешествиях. Но так было не всегда.

Предлагаем вспомнить Аллу, которой она была много лет назад, но прежде всего - ее главные песни из огромного репертуара, в который входит около 500 композиций.


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Шестидесятые. Робот. Начало
SHOWTIME!
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