В честь юбилея она изменила данному несколько лет назад обещанию не давать больших сольных концертов и подготовила масштабное шоу, которое пройдет 17 апреля в Кремле.

В последние годы Алла Борисовна появляется в СМИ в качестве певицы все реже. В Сети, телеэфире и на страницах прессы мы по большей части узнаем о ее личной жизни - вечеринках, которые она посетила, успехах детей, путешествиях. Но так было не всегда.

Предлагаем вспомнить Аллу, которой она была много лет назад, но прежде всего - ее главные песни из огромного репертуара, в который входит около 500 композиций.