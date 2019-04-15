В честь юбилея она изменила данному несколько лет назад обещанию не давать больших сольных концертов и подготовила масштабное шоу, которое пройдет 17 апреля в Кремле.
В последние годы Алла Борисовна появляется в СМИ в качестве певицы все реже. В Сети, телеэфире и на страницах прессы мы по большей части узнаем о ее личной жизни - вечеринках, которые она посетила, успехах детей, путешествиях. Но так было не всегда.
Предлагаем вспомнить Аллу, которой она была много лет назад, но прежде всего - ее главные песни из огромного репертуара, в который входит около 500 композиций.
- 1. Алле Пугачевой - 70 лет: какой вы ее уже не помните
- 2. Шестидесятые. Робот. Начало
- 3. Семидесятые. Хит за хитом
- 4. Восьмидесятые. Время Паулса
- 5. Девяностые. Гимн и кабатчина
- 6. Нулевые. Брошенка Брошкина
Главные песни. Алла Пугачева, какой вы ее уже не помните (1)
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