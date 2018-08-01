Алла Пугачёва оформляет европейский вид на жительство

По информации издания, Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин выехали в Европу для оформления вида на жительство и приведения в порядок финансовых дел певицы.
"И Максим, и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей, – рассказал Dni.Ru знакомый звездной четы. – Кроме того, часть многолетних трудовых накоплений Пугачевой находится в офшорах и европейских банках, она захотела лично проверить и упорядочить счета, сделать распоряжения на случай чего-либо о наследниках".
Издание "Дни.Ру" не уточняет, собирается ли при этом артистка эмигрировать из России.
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