Так, Алла Борисовна с головой окунулась в новые отношения, а у Киркорова настали тяжелые времена: он понял, что навсегда потерял свою королеву. “Я сошел с ума, нервная система на пределе. Разрывают противоречивые чувства, петь не хочется, гастролировать не хочется, общаться ни с кем не хочется, все раздражает!” — делился артист. Ситуацию осложнял загруженный рабочий график: бесконечные концерты, съемки. Поклонники звезды даже и не подозревали, что он выступает без особого желания.
Казалось, Пугачеву не волновало состояние бывшего мужа.
“Я говорила: “Знаешь, меня это уже не остановит, ничего не остановит”. Он это, конечно, переживал. Но переживал не из-за того, что меня теряет, а за себя любимого”, — откровенничала она.
Но Филипп не терял надежды. Так, в 2003-ем, за год до официального развода с Примадонной, артист переключил внимание на Анастасию Стоцкую. Этим он хотел доказать жене, что не останется один. “Им невозможно было не очароваться. Он мне говорил, что разведется с Аллой, и мы поженимся. Сейчас это смешно звучит”, — делилась Анастасия.
Певец добился своего: слухи о его романе с начинающей певицей дошли до Примадонны. “Я помню, что она, проходя мимо меня, сказала: “Мило, очень мило”. Это было одновременно и смешно, и страшно. Но я ее настолько уважала, что не воспринимала как соперницу”, — рассказывала Стоцкая. Когда Киркоров понял, что Алла никак не реагирует на его отношения с Анастасией, то прекратил эту игру.
Сегодня Филипп — желанный гость в доме бывшей жены. Певцу так и не удалось устроить личную жизнь, Киркоров и не скрывает, что все еще любит Аллу.
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