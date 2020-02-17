Алла Пугачева рассказала о своих пластических операциях

— Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки, — заявила Пугачева, указав на области скул и лба.
При этом звезда отметила, что она не сильно разбирается в бьюти-трендах и даже не делала «уколы красоты».
— Делали мне какие-то легкие операции. У меня в принципе хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги, которые могут убрать кисту, и все это под местным наркозом.
Я пока читаю в инстаграме, что другие делают. Наверное, мне уже пора. Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь… Я ничего толком не делаю. Мне дарят какие-то кремы. У меня просто порода хорошая. Плюс витамин Е из Израиля привозят. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею. Сейчас мне ничего не надо. Я совершенно отстала в этом смысле, но считаю, что нужно быть в курсе новых технологий. Мне многие подруги советуют что-то, делятся опытом, — рассказала она.
Пугачева также призналась, что прекрасно себя чувствует и редко ходит по врачам, но регулярно посещает остеопата и делает массаж.
— Будет вам 70 лет, тогда поймете меня, — заключила она.
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