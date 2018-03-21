"Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", — подчеркнула Пугачева.

Как отмечает издание, так певица ответила на критику интернет-пользователей, высмеявших ее внешний вид. "Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь", — предложила 68-летняя звезда. Она также пообещала в последние дни своей жизни думать о детях и своих поклонниках.

В январе 2017-го Пугачева показала тапки в ответ на критику новогодней телепередачи с ее участием.

У Аллы Пугачевой двое несовершеннолетних детей — Елизавета и Гарри. Также у певицы есть 46-летняя дочь Кристина Орбакайте.





Домашний спорт.#ЛизаГарик.

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Nov 30, 2017 at 12:15am PST









