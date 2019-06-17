Певица Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище. Об этом стало известно в эфире программы канала НТВ "Звезды сошлись". Примадонна пожелала, чтобы ее похоронили в будущем рядом со своим братом.

Алла Борисовна далеко не первой из знаменитостей подумала о своем будущем захоронении. Известно, что певец Шура также приобрел место, а Иосиф Кобзон купил участок на Востряковском кладбище еще до своей болезни, чтобы его похоронили рядом с мамой.