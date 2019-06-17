Примадонна хочет, чтобы в будущем ее похоронили рядом с могилой брата.
© RIA/Scanpix

Певица Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище. Об этом стало известно в эфире программы канала НТВ "Звезды сошлись". Примадонна пожелала, чтобы ее похоронили в будущем рядом со своим братом.

Алла Борисовна далеко не первой из знаменитостей подумала о своем будущем захоронении. Известно, что певец Шура также приобрел место, а Иосиф Кобзон купил участок на Востряковском кладбище еще до своей болезни, чтобы его похоронили рядом с мамой.

SHOWTIME!
Статьи по теме:

СМИ: Пугачева и Галкин достраивают особняк на Кипре (1)

Около двух лет назад российские звездные супруги...

Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте (2)

Певица Кристина Орбакайте 25 мая отпраздновала 48-летие...

Галкин построит для Пугачевой храм (7)

Максим Галкин решил построить готический храм для...

"Кто это?": Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете (13)

Банкет в честь своего 70-летия Алла Пугачева устроила в...

Знаменитости

ФОТО: Гарри и Меган поделились новым снимком принца Арчи

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган, которые...

Алла Пугачева купила участок на кладбище (2)

Примадонна хочет, чтобы в будущем ее похоронили рядом с...

Умер барабанщик "Машины времени" (3)

В ночь на 16 июня скончался перкуссионист группы "Машина...

"От Вологды до дома ехала и вся побелела": Анна Семенович отравилась на гастролях (1)

Певица съела вареный язык.

Принца Гарри обвинили в измене Меган Маркл

Автор книги о британском принце Гарри и его королевской...

TOP новостей

Исторический прорыв: ужаснейшую Вильнюсскую больницу вскоре переведут из престижного района

Об этой вильнюсской больнице ходят две легенды: одна - о...

В планах - новый аэропорт между Вильнюсом и Каунасом нынешний столичный аэропорт ожидает печальная судьба (10)

Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис...

Евростат: свободных рабочих мест в Литве в этом году – меньше, чем в среднем по ЕС

Свободных рабочих мест в Литве в первом квартале...

Главизбирком Литвы аннулировал полномочия 5 членов Сейма, избранных в ЕП (9)

В понедельник Главная избирательная комиссия ( ГИК )...

Платежи клиентов в Литве в среднем опаздывают на 2 дня

Почти третьей части литовских предприятий более...