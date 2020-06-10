Алкоголь на первом месте. Экс-любовник Волочковой рассказал о жизни с балериной

В программе "Прямой эфир" Фоменко рассказал, что артистка должна ему 30 миллионов рублей (390 тысяч евро) за ремонт дома. По его словам, он заплатил строителям из собственных средств, которые хочет теперь вернуть. "Общая сумма вообще, не считая того, что я отдал, исходя из договора, это 30 миллионов рублей. На доверии к Насте застройщики покупали материал. Настя говорила, что расплатится с ними по чекам", — говорит Владислав.

Он также рассказал о совместной жизни с балериной, которую оплачивал бывший супруг Волочковой: "С мамой и дочкой мы были в хороших отношениях. Ей оплачивал все бывший ее супруг. Это дорогое место, обустроенное. У нас происходили вечеринки, алкоголь, кальяны. Она не стеснялась, что рядом мама, дочь. Основное время, конечно, проводили в отелях".

Сообщил он и о пристрастии Анастасии к алкоголю. "Когда она просыпается, то часто идет в ресторан, - заявил Фоменко. - На столе у нее сразу ром. Прикладывалась она ежедневно, каждый день. Я пытался ее ограничивать, но у меня ничего не выходило. Для нее алкоголь был на первом месте".

При этом мужчина отмечает, что они с Волочковой строили совместные планы на жизнь, так как Анастасия хотела семью и ребенка. "Когда зашла речь о том, что "у меня задержка", я ее просил завязать с алкоголем. Этого она не делала совершенно, - поделился Фоменко. - Она заметно стала поправляться. Видно было, можно же определить, прям живот".

Гостями программы также стал Никита Джигурда, который выступил в защиту Волочковой. Против предполагаемого любовника балерины выступила также женщина по имени Юлия, которая назвала Владислава аферистом, рассказав, что он продал за ее спиной ее машину и деньги ей не отдал. "Влад 100-процентный аферист. На любовника он мало тянет", — заявила женщина.

Ранее представитель Волочковой опровергла ее отношения с Фоменко, заявив, что мужчина пытается прославиться на имени артистки.