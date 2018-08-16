На днях в Instagram Ксении, отдыхающей сейчас на яхте в Средиземном море, появился видеоролик, где она танцует в бикини и легком халатике. И, как в подписи отметила Собчак, "спонсор танца - белое вино". В другой публикации она посмеялась над флешмобом #fallingstars2018, где люди фотографируются в позах якобы после падения, показав несколько снимков с нелепыми позами на лестнице.
Часть подписчиков тут же отметила в комментариях, что для кандидата в президенты такое поведение неприемлемо. Поклонники же парировали, что и кандидаты, да и президенты - тоже люди, и похвалили Ксению за чувство юмора.
View this post on Instagram
Тот неловкий момент,когда ты тоже очень хотел поучаствовать вo флэшмобе #fallingstars2018 и продемонстрировать гигантскую лодку и упругие ягодицы, но так и не смог занять нужную позу и выбрать правильный ракурс😂😂😂🙈🙈 купальник @bodypoetry и шорты @natayakimbeachclub хоть в кадр попали-не зря корячилась)))
Мадонна отмечает 60-летие. Путь поп-королевы в семи графиках
Певице Мадонне Луизе Чикконе в четверг исполнилось 60...
Алкоголь – это страшно: Ксения Собчак станцевала в бикини на яхте и "упала" (9)
Российская телеведущая, журналист и кандидат в...
Вайкуле рассказала, что у нее настроение "супер" после скандала с Крымом (18)
Певица Лайма Вайкуле опубликовала в своем инстаграме...
Баба-бомба. Друг Шнура рассказал о новой возлюбленной певца
Бракоразводный процесс с женой Матильдой в самом...
Земфира рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой
Певица Земфира во время очередного сеанса связи с...
TOP новостей
С начала года зарплата в Литве увеличится? Не стоит радоваться – есть некоторые условия (11)
С начала следующего года зарплаты в Литве станут...
На сезонные работы охотно идут несовершеннолетние жители Литвы (4)
Эмиграция , сезонные работы за границей, активный рынок...
Министр: повышение цен из-за небольшого рынка в Литве – старая "песенка" торговцев (133)
То, что цены на товары в Литве и других странах...
Аудит, проведенный в колонии, вскрыл скандальную информацию о жизни осужденных зимой (9)
Резкое увеличение коммунальных расходов, сотни тысяч...
Шквальный ветер и ливень нанесли ущерб каунасскому кладбищу
14 августа вечером по Каунасу пронесся шквал, прошел...