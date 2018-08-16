На днях в Instagram Ксении, отдыхающей сейчас на яхте в Средиземном море, появился видеоролик, где она танцует в бикини и легком халатике. И, как в подписи отметила Собчак, "спонсор танца - белое вино". В другой публикации она посмеялась над флешмобом #fallingstars2018, где люди фотографируются в позах якобы после падения, показав несколько снимков с нелепыми позами на лестнице.

Часть подписчиков тут же отметила в комментариях, что для кандидата в президенты такое поведение неприемлемо. Поклонники же парировали, что и кандидаты, да и президенты - тоже люди, и похвалили Ксению за чувство юмора.