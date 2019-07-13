Алиса, Мальвина и Красная Шапочка: как сложилась судьба юных звезд советского кино

Скопировать ссылку Алиса, Мальвина и Красная Шапочка: как сложилась судьба юных звезд советского кино

1 6 Яна Поплавская. Красная Шапочка

Героини нашего детства ― девочки, которым подражали почти все советские школьницы, и в которых были влюблены почти все советские мальчики. Как сложилась их жизнь после рано свалившейся славы? Рассказываем в нашей подборке.