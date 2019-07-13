Алиса, Мальвина и Красная Шапочка: как сложилась судьба юных звезд советского кино

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Яна Поплавская. Красная Шапочка
Героини нашего детства ― девочки, которым подражали почти все советские школьницы, и в которых были влюблены почти все советские мальчики. Как сложилась их жизнь после рано свалившейся славы? Рассказываем в нашей подборке.
Кадр фильма "Гостья из будущего"
SHOWTIME!

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