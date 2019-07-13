Алиса, Мальвина и Красная Шапочка: как сложилась судьба юных звезд советского кино

Героини нашего детства ― девочки, которым подражали почти все советские школьницы, и в которых были влюблены почти все советские мальчики. Как сложилась их жизнь после рано свалившейся славы? Рассказываем в нашей подборке.
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- 2. Яна Поплавская. Красная Шапочка
- 3. Наталья Гусева. Алиcа Селезнева
- 4. Инга Ильм. Маша Старцева
- 5. Татьяна Проценко. Мальвина
- 6. Анна Плисецкая. Джейн Бэнкс
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