Алёна Апина показала дерзкий образ: чёрная кожа и глубокое декольте

Российская певица Алёна Апина, недавно отпраздновавшая 55-летие, ещё раз доказала поклонникам, что возраст — это всего лишь цифры в паспорте. Звезда 90-х опубликовала в своём аккаунте в Instagram кадры весьма смелой фотосессии.
© Instagram

Бывшая солистка группы «Комбинация» предстала перед подписчиками в обтягивающем чёрном кожаном платье с открытой спиной и впечатляющим декольте, а также в длинных чёрных перчатках и в латексных сапогах-чулках. Снимки в дерзком образе "госпожи", по словам певицы, были сделаны в мае этого года.

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Думаю-что красота такая лежит без дела.... Дай, думаю,ещё подразню здравомыслящих и добропорядочных граждан 😃фото майские by @nataliyagalich Спокойной ночи!Сильно уж не ворчите про сиськи и возраст! Когда нечего будет показывать , тоже начну метать громы и молнии в тех, кто выкладывает такие фотки! Ждёмс! #апина #натальягалич #дразнилки

A post shared by Alena Apina (@neapina) on Sep 10, 2019 at 12:58pm PDT

«Думаю — что красота такая лежит без дела... Дай, думаю,еще подразню здравомыслящих и добропорядочных граждан», - подписала фото звезда.

Поклонники выразили Апиной респект за смелость и оставили в комментариях немало комплиментов. «Возраст — это когда 90 исполнилось... А тут красивая женщина», «Шикарно! Какой возраст? Я вас умоляю...... Вы еще ого-го!», - написали фолловеры.

MK.ru

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