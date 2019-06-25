"Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют", — пояснил медик, добавив, что с этим диагнозом невозможно выписать пациента так быстро.
Румянцев также прокомментировал видеозаписи, сделанные после выписки, на которых Алибасов ходит на фоне банок с детским питанием и не выглядит исхудавшим. По словам врача, при таком ожоге человеку приходится питаться через гастростому, минуя желудок и пищевод. Медик пояснил, что в животе у пациента в таком случае должно быть отверстие, а у Алибасова его нет. "Видимо, нет этого диагноза, это выдумки!", — заявил Румянцев.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Сообщалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка.
Алибасова заподозрили в инсценировке отравления химикатами
В истории с отравлением музыкального продюсера Бари...
Прохор Шаляпин признался, что их отношения с Цымбалюк-Романовской были пиар-ходом
Однако затем чувства вспыхнули по-настоящему.
Эконом-класс и дешевая гостиница: у Анастасии Волочковой проблемы с финансами? (3)
Подробности вояжа балерины в Анапу.
TOP новостей
МВФ напомнил Литве о непроделанной работе: новые реформы и налоги укрепят государство
Литва нуждается в структурных реформах в сфере...
Марюс Лауринавичюс: Кремль захватывает Балтию через местный бизнес Стасис Дайлидка: Это абсурд!
Рынок литовских железных дорог подвергся...
Осталось меньше недели: решение о пенсионном накоплении надо принять прямо сейчас
В последние дни июня жители Литвы должны определиться,...
В декларациях литовских депутатов квартиры по 2600 евро и дома за 225 евро (19)
У кого из депутатов литовского парламента дом стоит 225...
Супругам не удалось объяснить происхождение доходов – придётся уплатить несколько тысяч (1)
Два члена одной семьи обязаны уплатить в...