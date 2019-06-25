Алибасова заподозрили в инсценировке отравления химикатами

В истории с отравлением музыкального продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, считает врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".
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"Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют", — пояснил медик, добавив, что с этим диагнозом невозможно выписать пациента так быстро.

Румянцев также прокомментировал видеозаписи, сделанные после выписки, на которых Алибасов ходит на фоне банок с детским питанием и не выглядит исхудавшим. По словам врача, при таком ожоге человеку приходится питаться через гастростому, минуя желудок и пищевод. Медик пояснил, что в животе у пациента в таком случае должно быть отверстие, а у Алибасова его нет. "Видимо, нет этого диагноза, это выдумки!", — заявил Румянцев.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Сообщалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка.

Lenta.ru
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