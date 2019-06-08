Алибасова подвергнут неприятной процедуре

Состояние Бари Алибасова по-прежнему тяжелое. Продюсер до сих пор в медикаментозном сне. Тем не менее процедура, которую намерены провести медики, необходима – только так врачи смогут увидеть изменения в состоянии больного, рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Легендарный продюсер на днях отметил очередной день рождения – Бари Алибасову исполнилось 72 года. За состоянием его здоровья сейчас следит вся страна. Расстроили поклонников не только сообщения о госпитализации Алибасова, но и появившиеся в Сети снимки с репетиции похорон продюсера.
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина – супруга Бари Алибасова - намерена подать в суд на производителей "Крота" – жидкости для промывки труб, которой и отравился продюсер. Актриса уверена, что упаковку обязательно нужно менять – в такой бутылке яд очень похож на питьевой йогурт.
Операция на пищеводе Бари Алибасову не понадобится, уверена личный врач доктора Марият Мухина. И все же, в больнице продюсеру придется задержаться как минимум на месяц. Прогнозы врачей сейчас благоприятны, пишет Teleprogramma.pro.
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