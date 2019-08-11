Продюсер не смог сказать, кто его лечил в "Склифе".
Бари Алибасов
© RIA / Scanpix

Продюсер Бари Алибасов устроил очередной скандал. Накануне с его пресс-конференции выгнали журналистку.

Мариана Саид Шах задала Алибасову простой вопрос, который, однако, оказался камнем преткновения для бессменного руководителя группы "На-На".

Она попросила назвать фамилию врача, который лечил продюсера в НИИ им. Склифосовского после истории с принятием внутрь "Крота".

Растерявшийся Алибасов так и не смог этого сделать, да и следующие несколько вопросов журналистки остались без ответа. А через несколько минут охранники вывели Мариану за дверь.

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Сам продюсер сделал вид, что ничего особенного не произошло. "Разве это я ее за дверь вывел", — цитируют его слова "dni24".

Мариана Саид Шах заявила после конференции, что ее вопросы были абсолютно нейтральны и корректны. А подобный поступок Алибасова — лишь подтверждает слухи о том, что в истории с отравлением не все чисто.

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Алибасов выгнал с пресс-конференции журналистку

Продюсер не смог сказать, кто его лечил в "Склифе".

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