Некоторые подписчики упрекнули Бабкину за то, что она якобы не болела пневмонией, а делала пластику. По словам Васильева, внешность артистка изменила с помощью макияжа. "Если с Надежды Георгиевны все смыть, то, конечно, она уже не будет выглядеть такой здоровой. Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее. А если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, очень красивые, пусть и вставные зубы, то это будет еще более хорошее впечатление", — сказал он в интервью "Собеседнику", посмеявшись над теми, кто хочет увидеть Бабкину пожилой, морщинистой, беззубой и седой, и обвинив их в зависти.
Бабкина была госпитализирована с диагнозом "пневмония" в начале апреля. После этого она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. К 1 мая певица была выписана из больницы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: очаги коронавируса могут вспыхивать в течение одного-двух лет (31)
Сейчас много говорят о том, когда появится вакцина от...
Подготовлен новый порядок тестирования на COVID-19: профилактические проверки начнутся с понедельника (6)
29 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
В Мажейкяйском районе у горящего дома мужчина застрелил полицейского на пожарище обнаружено тело (124)
Единая служба помощи сообщает, что в Мажейкяйском...
Кубилюс после признания премьера: в таком жестком карантине не было необходимости (157)
После того как премьер-министр Литвы 28 мая упомянул о...
С 2021 года жители Литвы сами смогут выбирать поставщика электроэнергии (51)
7 мая в Литве вступили в силу принятые парламентом...