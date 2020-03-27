На торжестве, помимо Лещенко и Николаева, были Олег Газманов, Владимир Винокур, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Александр Серов и многие другие артисты. Большинство из звёзд после сообщений о госпитализации Льва Валерьяновича отказываются общаться с прессой, однако Александр Серов решился на откровенный разговор с «МК».

- «Мир трещит по швам!» - начал Серов.

- Александр Николаевич, как вы себя чувствуете после дня рождения Аллы Крутой? Лев Лещенко - в реанимации.

- Он уже выздоравливает! Игорь Николаев слёг, но тоже выздоравливает. Мы были вместе 13 марта на дне рождении, попал я с ними. Но тогда... Ещё никто не был болен: ни Лёва, ни Игорь. А потом проявилось... Но, черт его знает, откуда оно? Но, слава богу, все вовремя отреагировали. У Лёвы все неплохо, у Игорька тоже, его вовремя забрали, сейчас интенсивно страхуют, поддерживают.

- У них у обоих COVID-19?

- Это спорный вопрос. Возможно, у Левы перешёл полностью в это название, у Игоря, может быть, и обыкновенное воспаление лёгких.

- Вы тесно общались?

- Я контактировал с ними, мы общались близко. Но у меня ничего нет, после дня рождения прошло 14 дней. Если бы заразился, то, наверно, что-то проявилось бы. Лёгкие чистые, я не кашляю.

- Вы сдавали тест на коронавирус?

- Нет, ко мне просто врач приходил, проверял. Но сегодня, наверно, сдам, а то сплошная паника. Врача на дом вызову. Потому что в больнице - очереди, а лазить среди людей не хочется, опасно.

- Вы с Игорем Николаевым поддерживать связь?

- Да. Все нормально у него, начали интенсивно лечить.

- А семья Игоря Крутого, как их самочувствие?

- А вы не знаете?! Позвоните их друзьям! Всем, кто был на празднике! Свяжитесь ещё с кем-нибудь! У меня паника!

- Из-за коронавируса?

- Да, нет, не только. Столько вопросов каждый день поступает!

- Но вы здоровы, слава богу?

- Да, у меня сносное состояние, спасибо. Вы понимаете, у меня из-за этих травм (ранее певец сильно повредил ноги)... Из-за этой ноги, простреленной, я целый год был в таком подвешенном состоянии. Все сложно.