Александр Серов признался в изменах жене и встретился с экс-любовницей

“Я никогда не обижал жену просто так. Конечно, она выдавала какие-то косяки с возрастом, но я микшировал ситуацию, не хотел делать так, как поступали другие мужчины”, — заявил Серов.

Однако все время, которое Александр ездил по гастролям, его супруга терзалась мыслями, что он изменял ей. По словам коллеги Серова, музыкант всегда был идеальным семьянином.

“У Лены просто поехала крыша”, — утверждает певец.

Серов признался экспертам телепередачи, что инициатором их развода была именно Елена. Мужчина ни в чем не отказывал женщине.

“Она меня никогда ни с кем не заставала. Мой сейф, где лежали деньги, всегда был открыт. Она брала, сколько хотела”, — вспоминает певец.

Однако в 2003 году у них украли 300 тысяч долларов. Артист подозревает, что в этом виноват кто-то из близких им людей. По намекам Серова, тут могла быть замешана сестра-близняшка Елены. К тому же Александр считает, что именно родственница способствовала решению его экс-супруги о расторжении брака. Артист не приходил на судебные заседания, посвященные их бракоразводному процессу.

Сам Серов утверждает, что сильно любил Елену. На вопрос об измене артист не хотел отвечать. “Мелькали у меня женщины”, — уклончиво заметил Александр.

В последней части программы певец прошел проверку на детекторе лжи. Александр все-таки признался, что был неверен супруге, а эксперты признали его ответ “да” правдивым.

“Конечно, я грешен, но не до такой степени, чтобы развалить семью”, — заявил Серов.

В итоге студию позвали Надежду Тиллер, которая утверждала, что у нее растет внебрачная дочь от Серова. Она искала встречи с артистом около 30 лет. Серов негативно воспринял появление женщины. По словам певца, впервые он пообщался с Надеждой, когда она организовывала его концерты в Германии. Потом она прилетела к Александру в Россию и сообщила ему о ребенке.

“Это было 29 лет назад. Я работала на краснодарском телевидении. Вы приехали на гастроли в город Краснодар. Я искала темы, и вы согласились мне дать интервью, но оно не получилось”, — заявила Тиллер.

Надежда настаивает, что у нее есть результаты ДНК-теста, который доказывает родство ее дочери Кристин и Александра Серова. Певец согласился пройти исследование, чтобы убедиться в правоте своих слов. Он настаивает на том, что результаты анализов Тиллер — поддельные.