Александр Серов потратил 5 миллионов на свадьбу дочери

26-летняя Мишель Серова привыкла держать личную жизнь в секрете, поэтому она предпочитала не рассказывать об отношениях со своим избранником Романом. Неделю назад дочь музыканта тайно расписалась с возлюбленным. Тогда на скромную церемонию пара пригласила лишь близких родственников и нескольких друзей. Роскошный праздник в честь бракосочетания был назначен на 18 мая, пишет Starhit.
Александр Серов
© DELFI / Kiril Čachovskij

На мероприятии невеста появилась в белоснежном платье с пышной юбкой. К алтарю, украшенному розовыми цветами, Мишель проводил отец. На росписи пары в ЗАГСе Александр Серов не смог присутствовать. Однако заботливый папа сразу пообещал, что обязательно посетит банкет. По информации программы “Ты не поверишь!”, торжество, устроенное в одной из залов гостиницы Four Seasons, обошлось музыканту в пять милилонов рублей.

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Помимо родственников пары на мероприятии появились и звезды. Так, первый свадебный танец Мишель и Роман исполнили под композицию “Я люблю тебя до слез”, которую спел Игорь Николаев. Из звездных гостей на свадьбе был замечен и давний друг Алексаднра Серова Игорь Крутой.

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A post shared by Elena Topunova (@helen_topunova) on May 18, 2019 at 8:44am PDT

“Я помню, как мы встретились с Сашей в Нью-Йорке в ресторане. Он сказал: “Сегодня у меня родилась дочь, и я назову ее Мишель”. Я хочу пожелать, чтобы вы прожили долгую счастливую жизнь. Радовали моего друга с сороколетним стажем”, — поделился эмоциями композитор.

На мероприятии присутствовало 150 человек. Гостей угощали холодными закусками, фуагра, перепелкой, котлетами из краба: все в традициях звезд российского шоу-бизнеса. Ночь молодожены тоже проведут в одном из лучших номеров в отеле.

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A post shared by Катя Лель (@katyalelofficial) on May 18, 2019 at 6:18pm PDT

Посетившая мероприятие Катя Лель исполнила песню, под которую Александр Серов станцевал со своей дочерью. Милое видео попало в Сеть.

А вот бриллиантовое кольцо весом в три карата обошлось возлюбленному Мишель два миллиона рублей. 32-летний Роман является успешным бизнесменом, и поэтому привык радовать избранницу дорогими подарками.

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