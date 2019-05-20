Александр Серов потратил 5 миллионов на свадьбу дочери

На мероприятии невеста появилась в белоснежном платье с пышной юбкой. К алтарю, украшенному розовыми цветами, Мишель проводил отец. На росписи пары в ЗАГСе Александр Серов не смог присутствовать. Однако заботливый папа сразу пообещал, что обязательно посетит банкет. По информации программы “Ты не поверишь!”, торжество, устроенное в одной из залов гостиницы Four Seasons, обошлось музыканту в пять милилонов рублей.
Помимо родственников пары на мероприятии появились и звезды. Так, первый свадебный танец Мишель и Роман исполнили под композицию “Я люблю тебя до слез”, которую спел Игорь Николаев. Из звездных гостей на свадьбе был замечен и давний друг Алексаднра Серова Игорь Крутой.
“Я помню, как мы встретились с Сашей в Нью-Йорке в ресторане. Он сказал: “Сегодня у меня родилась дочь, и я назову ее Мишель”. Я хочу пожелать, чтобы вы прожили долгую счастливую жизнь. Радовали моего друга с сороколетним стажем”, — поделился эмоциями композитор.
На мероприятии присутствовало 150 человек. Гостей угощали холодными закусками, фуагра, перепелкой, котлетами из краба: все в традициях звезд российского шоу-бизнеса. Ночь молодожены тоже проведут в одном из лучших номеров в отеле.
Посетившая мероприятие Катя Лель исполнила песню, под которую Александр Серов станцевал со своей дочерью. Милое видео попало в Сеть.
А вот бриллиантовое кольцо весом в три карата обошлось возлюбленному Мишель два миллиона рублей. 32-летний Роман является успешным бизнесменом, и поэтому привык радовать избранницу дорогими подарками.
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