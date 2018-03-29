Александр Ревва и Михаил Галустян – одни из самых известных российских юмористов. Они обладают особенной энергетикой и харизмой, их шутки сразу запоминаются зрителями, а реплики персонажей расходятся на цитаты. Их совместное выступление приобретает статус уникального события, которое невозможно пропустить.

Даже выступая по отдельности, каждый из них способен заставить зал плакать от смеха, а уж когда они вместе на сцене — зрелище обещает быть по-настоящему захватывающим. В программе – абсолютно новые юмористические номера, в фирменном стиле звёзд.

"Смешной и ещё смешнее" – отличный повод собраться с родными и друзьями, чтобы хорошо провести вечер и получить заряд положительных эмоций. Фирменный юмор дуэта не оставит равнодушным никого: смех и позитивное настроение зрителям гарантированы.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.