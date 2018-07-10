Александр Панкратов-Черный получил серьезный перелом

По словам артиста, травму он получил на съемках продолжения сериала "По законам военного времени". "Киноэкспедиция – в Подмосковье на полигоне. Ухитрился сломать два ребра – падал между взрывами. Но больничный не брал: простаивать нельзя, кинопроизводство – дорогое удовольствие", — поделился Панкратов-Черный.

69-летний Панкратов-Черный также признался, что в этом году снимается сразу в нескольких проектах различных жанров, но сейчас больше всего хочется сниматься в хороших комедиях. "Может, драматургам грустно, поэтому у нас нет комедий. А комедии хочется, я люблю, когда люди улыбаются. Смех помогает пережить все жизненные невзгоды", — сказал он.