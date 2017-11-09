Александр Малинин набросился с обвинениями на вторую жену папы

Александр рассказал, что его брат Олег отправился в гости к папе. Однако увидеться с пожилым человеком не получилось. По информации Малинина, диагноз инсульт не подтвердился, и родственник уже не в больнице.

“Олег приехал в дом, в котором мы жили в детстве с мамой, но жена Николая Степановича его родного сына даже на порог не пустила. Видимо, человеческие отношения ей не нужны. Нужен грязный пиар, дешевое шоу и удовлетворение личных амбиций двух озлобленных женщин за счет самых близких людей — детей и мужа. На деле оказалось, что моего отца привезли в больницу, где в приемном покое его уже ждали журналисты, готовые снимать сенсацию! У меня только два вопроса — кому и зачем это нужно? И долго ли рейтинговые ток-шоу будут тешить низменные чувства этих сговорившихся между собой дамочек?” — сообщил Александр в “Инстаграме”.

Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin) Ноя 8 2017 в 2:22 PST

Напомним, несколько недель назад вторая супруга Николая Выгузова Татьяна пришла в студию ток-шоу “На самом деле”. Женщина сообщила гостям и экспертам программы, что папа знаменитого певца находится в критическом состоянии. “Отец в больнице лежит в тяжелом состоянии. Никто даже не позвонит, ни сын, ни его сноха любимая. С отцом произошел инсульт. Он сейчас лежит в больнице в очень тяжелом состоянии, он даже не ходит и не понимает уже, что говорит”, — заявила Татьяна на передаче.

Спустя время певец отреагировал на обвинения в свой адрес. Александр пообещал устроить встречу с родственником и помочь ему с лечением.