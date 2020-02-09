"На нее прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги", - приводит портал Телепрограмма слова Друзя.

Знаток уточнил, что его пенсия даже меньше, чем у Елены Ханги.

Напомним, что Юлий Гусман также заявил, что получает менее Ханги и назвал свою пенсию "безобразной". При этом он отметил, что старается получать дополнительный доход и когда получается, то участвует в постановке фильмов и спектаклей.