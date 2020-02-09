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Известный участник телепередачи "Что? Где? Когда?" 64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии. Известные люди стали высказываться на этот счет после заявления телеведущей Елены Ханги, что она получает 23 тыс рублей и ей этого не хватает. После нее заявление на этот счет сделал режиссер Юлий Гусман, певец Юрий Лоза.
Александр Друзь
Александр Друзь
© Фото - ТАСС

"На нее прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги", - приводит портал Телепрограмма слова Друзя.

Знаток уточнил, что его пенсия даже меньше, чем у Елены Ханги.

Напомним, что Юлий Гусман также заявил, что получает менее Ханги и назвал свою пенсию "безобразной". При этом он отметил, что старается получать дополнительный доход и когда получается, то участвует в постановке фильмов и спектаклей.

MK.ru
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