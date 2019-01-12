По предварительным данным, причиной развода стали отношения Цекало с другой женщиной, с которой видели продюсера в Италии и Испании.
"Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно, - говорит Александр. - Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья", — заявил Александр Цекало в разговоре с "КП".
34-летняя Виктория Галушка (младшая сестра Веры Брежневой) - третья жена 57-летнего Александра Цекало. Ранее он был женат на певице Алене Шиферман, затем - на Лолите Милявской, с которой у Цекало есть общая дочь Ева. В браке родилось двое детей - дочь Александра и сын Михаил.
Александр Цекало заявил о разводе с сестрой Веры Брежневой (1)
Российский актер, телеведущий и продюсер Александр...
СМИ выяснили, как и сколько зарабатывает Николай Басков
Российский певец Николай Басков за последний год...
Меган Маркл не прячет животик под одеждой (1)
С момента официального сообщения о беременности жены...
Суд отказался принять иск о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Но женщины не сдаются
В американском штате Калифорния снова не принят к...
Казахская блогерша снялась обнаженной в национальных украшениях. Теперь ей угрожают (21)
Казахстанская модель Ширин Нарчаева из Тараза записала...
TOP новостей
Литовская католическая церковь критикует КС Литвы за понятие однополой семьи (40)
Литовская католическая церковь (ЛКЦ) в пятницу...
Сейм Литвы со следующего года узаконил алкоблокираторы (15)
Парламент Литвы в пятницу узаконил использование...
Евросоюз выделит 800 тысяч евро на опись еврейских кладбищ в Литве, Украине и других странах Европы (34)
Евросоюз намерен выделить 800 тысяч евро на проект...
"Брексит" расколол Великобританию пополам. Решение о выходе из ЕС могут отложить (21)
В британском парламенте назначена новая дата...
Европу завалило снегом. Во многих районах жизнь парализована (6)
Сильный снегопад парализовал многие районы Европы ....