Российский актер, телеведущий и продюсер Александр Цекало подтвердил развод с сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой, сообщает "Комсомольская правда".
© Sputnik / Scanpix

По предварительным данным, причиной развода стали отношения Цекало с другой женщиной, с которой видели продюсера в Италии и Испании.

"Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно, - говорит Александр. - Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья", — заявил Александр Цекало в разговоре с "КП".

34-летняя Виктория Галушка (младшая сестра Веры Брежневой) - третья жена 57-летнего Александра Цекало. Ранее он был женат на певице Алене Шиферман, затем - на Лолите Милявской, с которой у Цекало есть общая дочь Ева. В браке родилось двое детей - дочь Александра и сын Михаил.

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