Как стало известно изданию «СтарХит», в девичестве Виктория Галушка отказывалась «отдавать» фамилию Цекало, несмотря на то, что Александр после развода оставил ей дом, машину и сейчас продолжает помогать ей и ее детям материально. Жесткая позиция Виктории определенно усложнила семейную жизнь Цекало, который считает, что его новая избранница должна носить его фамилию. А та не желает быть «второй Цекало».
«В итоге ничего не оставалось — заплатил, Вика же по условиям договоренностей должна была съездить на родину, на Украину, и официально вернуть себе девичью», - рассказали в окружении пары.
Причем вся процедура смены фамилии прошла под контролем адвокатов продюсера, которых он нанял специально для этого дела. Отношения между ним и Викторией остаются очень напряженными, отмечают их общие знакомые. По их словам, Цекало не желает лично общаться с Викторией.
Как видно, ради своей новой супруги, на которой он женился в начале года, Цекало готов на многое. Летом СМИ обратили внимание на то, что продюсер стал физически лучше выглядеть, сбросив около 10 кг.
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