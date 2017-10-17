Александр Буйнов три года изменял жене с замужней коллегой

Причем его любовница тоже была замужем. Артист рассказал, что это было в то время, когда он еще состоял во втором браке (сейчас Буйнов счастливо женат в третий раз на своем продюсере Алине), он влюбился в другую женщину и собирался уйти к ней.
“У меня был продолжительный роман, настоящая страсть. Жил на два дома. Неоднократно возвращался в квартиру к супруге, чтобы собрать вещи, но тут подходила дочь Юля, умоляла меня остаться. В результате, я рвал отношения с той, другой женщиной, но уже через несколько дней опять был у нее”, — вспоминал Александр.
Буйнов не стал скрывать, что женщина, с которой он изменял супруге, была его коллегой.
Спустя три года отношений певец расстался с любовницей и вернулся в семью, но в итоге все же ушел от Людмилы. Правда, хорошие отношения с дочерью Юлей он сохранить смог. “Когда мы с женой все-таки решили разойтись, я сам поговорил с Юлей. Ей тогда было 11-12 лет, очень тяжелый возраст для девочки. Я объяснил ситуацию, общался с ней как со взрослой. Дочь все поняла, но я еще долго себя винил в произошедшем”, — рассказал Буйнов.
Александр признался, что изначально женился на Людмиле только ради того, чтобы его дочь родилась в законном браке, но у них с супругой так и не получилось стать счастливой семьей.
Буйнов уже тринадцать лет счастлив в браке со своей третьей супругой Аленой. Он восторгается ей каждый день и считает, что именно ей благодарен своей музыкальной карьерой. Жена поддерживала его во всех начинаниях. Даже когда Алена бывает не в духе, он понимает это и старается просто не раздражать супругу.
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