Напомним, грузинская артистки Нино Катамадзе отказалась от концертов в России из-за протестов в Тбилиси.

“Я всегда говорила, и в том числе в России, что Россия — оккупант. Одно дело — это мой гастрольный график, а второе — мое внутреннее ощущение”, — написала артистка в своем Facebook.