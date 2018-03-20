Джанабаева держала имя своего сына Кости в секрете, в то же время родной отец всегда принимал активное участие в его воспитании. Но тайное всегда становится явным. Меладзе все-таки развелся с первой женой и четыре года назад официально женился на Альбине. Теперь артисты — муж и жена, они живут под одной крышей и воспитывают двоих сыновей. Младшему, Луке, этим летом исполнится четыре года, а старшему, Константину, в феврале стукнуло 14.
Раньше Альбина время от времени появлялась на обложках со своим старшим ребенком, но последние годы все реже и реже демонстрирует его публике. Разве что иногда балует снимками своих подписчиков в Инстаграме — как правило, со спины. Джанабаева даже немного оправдалась за подобные снимки, отвечая на комментарии фолловеров. Те предположили, что Костя “стыдится” показывать лицо.
“Вы правы, он действительно красавец! И никто ничего не стыдится, я уважаю выбор своего сына быть непубличным человеком”, — написала Альбина.
Но вот Альбина все-таки решила порадовать поклонников. Сейчас певица отдыхает с семьей в теплых краях. Она публикует видео в купальниках, показывая стройную фигуру. На очередном откровенном кадре у бассейна вполне различимо лицо повзрослевшего сына Кости. Пользователи Сети тотчас же сделали вывод, что парень сильно похож на отца.
По признанию знаменитых родителей, Костя Меладзе пока не готов связать свою судьбу с шоу-бизнесом, его больше привлекают точные науки. А вот младший — очень музыкальный ребенок. Альбина не раз говорила, что Лука обожает папины песни.
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