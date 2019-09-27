Альбина Джанабаева откровенно рассказала о ситуации с Меладзе. То, что произошло, абсолютно естественный процесс, уверена она.

Ее рабочие отношения с Меладзе начались, когда она выступала в составе группы “ВИА Гра”. “После того, как я ушла и начала сольную карьеру, Константин всегда был где-то рядом и неподалеку. Я обращалась за советами, с вопросами”, — поведала певица в интервью.

Однако в 2018 года Джанабаева решила уйти в “свободное плавание”. “Эта ситуация сложилась давно. Состоялся формальный разговор. Никто у нас никого не держал”, — сказала Альбина.

А вот от брата Константина Меладзе — певца Валерия — Альбина уходить не собирается. Они 5 лет счастливы в браке. Константин на правах старшего брата является другом семьи, и эти отношения тоже не прервутся.