Актриса покусала Бейонсе в ответ на просьбу не флиртовать с ее мужем

Всемирно известная певица Бейонсе подверглась нападению на вечеринке в Лос-Анджелесе, на которой была вместе со своим супругом рэпером Джей-Зи. Присутствовавшая на мероприятии некая известная актриса, имя которой не называется, весь вечер открыто флиртовала с Джей-Зи, а когда Бейонсе заявила ей, что больше не намерена терпеть такое поведение, то в "припадке ревности" укусила певицу в лицо.
Beyonce
© Vida Press

Об инциденте, который произошел еще в декабре 2017 года, в интервью журналу GQ на днях рассказала актриса Тиффани Хеддиш. По ее словам, эта женщина открыто заигрывала с супругом Бейонсе, а когда певица не стала это терпеть и высказала все наболевшее, актриса неожиданно решила отомстить таким странным образом.

Хеддиш утверждает, что после укуса Бейонсе побежала с криками к Джей-Зи, который был в дальнем конце комнаты: "Джей! Иди сюда! Эта с***ка укусила меня!". В этот момент мимо проходила подруга певицы, и Хеддиш спросила у нее, что случилось. Та сказала: "Эта с***ка только что укусила Бейонсе, ты можешь поверить?"

Когда через некоторое время Бейонсе подошла к бару, то Хеддиш сама спросила у нее, правда ли, что ее укусили. Певица якобы это подтвердила и выразила уверенность, что напавшая на нее актриса была под воздействием наркотиков.

Когда журнал GQ попытался выяснить у Бейонсе, имел ли место подобный инцидент, ее официальный представитель Иветт Ноэль-Шур заявила, что не может дать никакого комментария, так как попросту не располагает такой информацией.

Но рассказ Тиффани Хеддиш привел пользователей Сети в крайнее возбуждение и любопытство. В соцсетях начались поиски "преступницы", и уже найдены актрисы, "подходящие" на эту роль.

Как пишет The Guardian, поиски идут в Twitter с хештегом #WhoBitBeyonce. Журнал The Cut, проанализировав список приглашенных на вечеринку, даже предположил, кто мог бы покусать Бейонсе. Было названо два имени на выбор - Сара Фостер, получившая известность после роли Джен Кларк в сериале "90210: Новое поколение", и Сэна Латан ("Иллюзия обмана - 2", "Шафер-3"). Правда, обе они отрицают, что укусили певицу. Но Сара Фостер в своем Instagram отметила: "Мне бы хотелось быть так близко к Бейонсе, чтобы укусить ее".

Теперь в Сети ищут иных претенденток на укус - называю даже Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лоуренс.

NEWSru.com
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