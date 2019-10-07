Актриса из "Возвращения Мухтара" умерла в 33 года

"Свет, это то, что излучала она... Светлая память тебе, светлая девочка Марина Куклина", — написала Зюбина.
Причины смерти актрисы пока не раскрываются. При этом, как сообщает "РБК-Украина", в ноябре 2018-го Куклина проходила курс лечения от рака.
Марина Куклина играла на сцене Киевского театра на Липках, также известность ей принесли роли в кино и телесериалах, в частности таких, как "Возвращение Мухтара", "Кривое зеркало души" и "Анна Герман".
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