Актриса из "Возвращения Мухтара" умерла в 33 года

"Свет, это то, что излучала она... Светлая память тебе, светлая девочка Марина Куклина", — написала Зюбина.

Причины смерти актрисы пока не раскрываются. При этом, как сообщает "РБК-Украина", в ноябре 2018-го Куклина проходила курс лечения от рака.

Марина Куклина играла на сцене Киевского театра на Липках, также известность ей принесли роли в кино и телесериалах, в частности таких, как "Возвращение Мухтара", "Кривое зеркало души" и "Анна Герман".