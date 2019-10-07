Актриса из "Возвращения Мухтара" умерла в 33 года

Украинская актриса Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. Об этом сообщила на своей странице в Facebook ее коллега Римма Зюбина.
Marina Kuklina
© Instagram

"Свет, это то, что излучала она... Светлая память тебе, светлая девочка Марина Куклина", — написала Зюбина.

Причины смерти актрисы пока не раскрываются. При этом, как сообщает "РБК-Украина", в ноябре 2018-го Куклина проходила курс лечения от рака.

Марина Куклина играла на сцене Киевского театра на Липках, также известность ей принесли роли в кино и телесериалах, в частности таких, как "Возвращение Мухтара", "Кривое зеркало души" и "Анна Герман".

Lenta.ru

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