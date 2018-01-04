"Не могу поверить, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой", — написала Пейдж. Она также выложила фото с кольцами.
Пейдж снималась в таких фильмах, как "Люди Икс", "Начало" и "Лицом к лицу". За роль в картине "Джуно" актриса была номинирована на "Оскар".
Ранее сообщалось, что Эллен Пейдж обвинила режиссера фильма "Час пик" в домогательствах.
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