"Не могу поверить, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой", — написала Пейдж. Она также выложила фото с кольцами.

Пейдж снималась в таких фильмах, как "Люди Икс", "Начало" и "Лицом к лицу". За роль в картине "Джуно" актриса была номинирована на "Оскар".

Ранее сообщалось, что Эллен Пейдж обвинила режиссера фильма "Час пик" в домогательствах.