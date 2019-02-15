Лановой летел из Москвы в Ростов-на-Дону, где запланировал творческую встречу с горожанами в честь годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Ему отказали в регистрации на самолет.
Что еще известно:
«Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете», — говорится в сообщении СКР.
По данным следствия, представители авиакомпании настаивают на своей правоте. Они обвиняют помощников Ланового в том, что те не подготовили артиста к перелету.
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