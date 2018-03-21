Актер Валерий Гаркалин выписан из больницы

Актера Валерия Гаркалина, который в конце февраля в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию НИИ им. Склифосовского, выписали из больницы.
© RIA/Scanpix

Дочь артиста Ника рассказала, что ее отца госпитализировали с диагнозом воспаление легких. Позже его перевели из экстренной реанимации в отделение острых эндотоксикозов. 63-летнему актеру стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", где он исполняет главную роль.

В справочной службе НИИ им. Склифосовского агентству "Москва" сообщили, что 20 марта актера выписали в удовлетворительном состоянии.

Когда артист снова появится на сцене, пока не известно.

Валерий Гаркалин является профессором ГИТИСа. Широкую известность артисту принесли работы в фильмах "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", "Крыша", в сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня" и многих других.

NEWSru.com
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