Актер Валерий Гаркалин выписан из больницы

Дочь артиста Ника рассказала, что ее отца госпитализировали с диагнозом воспаление легких. Позже его перевели из экстренной реанимации в отделение острых эндотоксикозов. 63-летнему актеру стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", где он исполняет главную роль.

В справочной службе НИИ им. Склифосовского агентству "Москва" сообщили, что 20 марта актера выписали в удовлетворительном состоянии.

Когда артист снова появится на сцене, пока не известно.

Валерий Гаркалин является профессором ГИТИСа. Широкую известность артисту принесли работы в фильмах "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", "Крыша", в сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня" и многих других.