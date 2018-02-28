Актер Валерий Гаркалин в реанимации в тяжелом состоянии

Народного артиста России Валерия Гаркалина срочно госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского, сообщает kp.ru.
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63-летнего актера доставили в Москву с гастролей его антрепризного спектакля "Страсть Аполлона". В постановке, которая должна была состояться в Иркутске, его заменил Анатолий Журавлев.

"Да, заболел человек. Мы очень надеемся, что все в порядке. По-моему, у него случилось воспаление легких. Простыл где-то на гастролях", — рассказал Журавлев.

Валерий Гаркалин — профессор ГИТИСа, актер московского театра имени Пушкина.

В 2008 году артист перенес два инфаркта.

Как отмечает NEWSru.com, артист находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на справочную службу института.

"Он в экстренной реанимации, состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Гаркалин, которому в апреле исполнится 64 года, находится в медучреждении с 16 февраля.

Lenta.ru
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